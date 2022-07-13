Путин осудил иностранные фармкомпании за нечистоплотное продвижение своей продукции через врачей и клиники РФ

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13 июля 2022, 19:25

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации жёстко раскритиковал иностранные фармацевтические компании за распространение своей продукции в стране через местные медицинские учреждения и врачей. Об этой проблеме глава государства переговорил с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

«К сожалению, иностранные фармацевтические компании привлекли некоторых руководителей наших медучреждений, медицинских работников 30 регионов. И они проталкивали свои лекарства (на российский рынок), выплачивая за это немалые деньги. Мы видели, что по одной схеме они раздали 500 миллионов (рублей)», − цитирует слова президента ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что подобную практику нечистоплотные фармацевты используют и в ЕС, и во всем мире. «Они делают это везде. Они делают это в Европе и за рубежом тоже. Вот как они работают», − резюмировал Путин.

Чиновник в ответ на реплику президента заверил, что его ведомство работает с ФСБ над искоренением необоснованного мошенничества с крупными фармацевтическими компаниями.