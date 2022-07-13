Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкций

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

13 июля 2022, 13:55 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области выступил на заседании федерального оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики в период санкционного давления. Совещание прошло под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» озвучил ряд предложений по поддержке экономики. В частности, он заявил о необходимости помощи предприятиям-экспортерам, наращивании бюджетных расходов, поддержки спроса и запуска инвестиционного цикла, а также сохранения программы оборотного кредитования как минимум для приоритетных отраслей. Кроме этого, требуется донастройка налоговой системы под новые реалии. В частности, необходимо снижение или отмена НДПИ и акциза на сталь. Эта мера необходима не только для металлургических, но и горно-рудных предприятий, которые как правило располагаются в моногородах. Также была поднята тема межбюджетных отношений. Как отметил Алексей Текслер, самый важный вопрос – это дотации на выравнивание, которые получают свыше 60 регионов страны. Требуется индексация дотаций на темпы не ниже инфляции.

По словам губернатора Челябинской области, второе полугодие 2022 года будет гораздо сложнее по экономическим показателям, чем первые шесть месяцев. «В этой связи основная задача – поддержать и обеспечить экономическую активность в стране», - подчеркнул Алексей Текслер.