Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 миллионов евро

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12 июля 2022, 19:42 Источник: ТАСС

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Министерство финансов Украины сообщило во вторник, 12 июля, что страна получит от Италии беспроцентный кредит на сумму 200 миллионов евро и направит вышеуказанные средства на зарплаты педагогов.

Согласно последней информации, кабмин Украины к настоящему моменту принял постановление о привлечении от итальянской стороны беспроцентного кредита с административного счета МВФ. 200 миллионов евро будут направлены на финансирование заработной платы работников учреждений общего среднего образования.

Кредит, о котором идет речь, предоставляется на пятнадцать лет с учетом льготного периода отсрочки погашения долга сроком 7,5 лет.