Секретарь внешнеполитической службы ЕС Саннино: содружество намерено выделить Украине еще 500 миллионов евро

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12 июля 2022, 19:19 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HmVZxPgUspk

Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино заявил во вторник, 12 июля, что Европейский союз намерен выделить дополнительно 500 миллионов евро для военной помощи Украине.

Стефано Саннино на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента отметил, что средства планируется выделить через специальный фонд, в рамках которого ранее было согласовано выделение Киеву двух миллиардов евро.

Генсек внешнеполитической службы ЕС обратил внимание, что через вышеуказанный фонд впервые финансируются поставки летального оружия.