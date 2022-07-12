Урал стал лидером страны по отгрузке полезных ископаемых

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12 июля 2022, 11:35 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

За первые пять месяцев 2022 года УрФО нарастил показатель на более чем 60%.

«Глав.Индекс» опубликовал рейтинг федеральных округов по объему отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых в январе-мае текущего года.

Первую строчку списка занял Уральский федеральный округ с 5 143 800 миллионами рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 63,4%. Также в тройку лидеров вошли Сибирский (2 272 941 миллион рублей) и Приволжский (1 863 535 миллионов рублей) федеральные округа. Наибольший рост к прошлому году продемонстрировал Сибирский федеральный округ: 99,8%.

Рейтинг замкнули Северо-Западный, южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Добавим, что «Глав.Индекс» использовал данные исследования Федеральной службы государственной статистики.