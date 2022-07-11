Express сообщает, что Великобритания из-за острого энергокризиса покупает российское топливо в обход санкций

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июля 2022, 20:27 Источник: РИА "Новости"

добыча нефти, https://unsplash.com/photos/R5Ob28wpWzo

Издание Express в пятницу, 11 июля, выпустило материал, в котором говорится, что власти Великобритании приобретают российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса на территории страны.

По информации компании Refinitiv, которая представляет данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Великобритания с февраля текущего года купила у РФ дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, британские порты в апреле получили пять партий горючего, четыре – в мае и одну – в июне.

В материале говорится, что помимо очищенного топлива можно импортировать даже сырую нефть из России. Уточняется, что чтобы не возникало юридических препятствий, емкости на 51% заполняются энергоносителем из другой страны. После этого смешанное "черное золото" доставляют в порт Новороссийска, а затем сотни тысяч баррелей сырья перевозят на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире. Из прибывшей на британскую территорию нефти производят нефтепродукты, которые впоследствии продают подданным Соединенного Королевства.