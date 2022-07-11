Добыча золота в России может оказаться невыгодной

Союз старателей РФ сообщил, что отрасль нуждается в государственной поддержке. Если ликвидность добываемого золота в стране не будет обеспечена на 100%, то отрасль понесёт значительные потери.
Положение ухудшается на фоне вводимых странами коллективного Запада антироссийских санкций. Например, российское золото запрещено импортировать в Японию, Канаду, США, а в скором времени и в страны ЕС. Ежегодно Россия получает выгоду от реализации золота за рубеж в 20 миллиардов долларов в год. Активно российское золото сейчас идёт только в Объединённые Арабские Эмираты, а платина в Китай. При этом ранее Россия поставляла на мировой рынок до 10% всего добытого золота.
По итогам прошлого года в стране было произведено более 365 тонн золота. Однако отрасль оказалась под угрозой. Центробанк готов покупать драгоценный металл только со скидкой в 15%. Из-за ухудшения положения золотодобывающих организаций, потери несут и региональные бюджеты. В прошлом году отрасль дала государственной казне более 60 миллиардов рублей. Для сохранения ликвидности старатели предлагают установить старую закупочную цену в 5,2 тысячи рублей за грамм золота. В настоящий момент драгоценный металл реализуется на 1,2 тысячи рублей меньше, а в некоторых случаях ещё дешевле.
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