Эксперты посчитали, сколько зарабатывают южноуральцы в разном возрасте

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11 июля 2022, 08:51 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В исследовании сравнили размер доходов 30-летних и 50-летних жителей Челябинской области.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» подготовил рейтинг регионов Уральского федерального округа по размеру зарплаты в возрасте 30-34 года и 55-59 лет. Считается, что зарплата среднестатистического россиянина в первой половине жизни планомерно растет, достигая максимума к 30-34 годам, а затем начинает снижаться. Индекс был составлен на основе исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по итогам прошлого года.

Челябинская область расположилась в середине рейтинга. Среднестатистический южноуралец в возрасте 30-34 лет зарабатывает практически 43 тысячи рублей. Начиная с 55 лет доход снижается на 18,8%. Наименьшее снижение фиксируется в Ямало-Ненецком автономном округе (2,1%) и в Ханты-Мансийском автономном округе (15,9%). У жителей этих же регионов самые высокие зарплаты в 30-34 года: более 93 тысяч рублей и свыше 74 тысяч рублей соответственно.

Значительное снижение размера зарплаты в 55-59 лет испытывают тюменцы (разница в 22,7%) и курганцы (20,6%).

Комментируя итоги рейтинга, авторы телеграм-канала «KARLMARKS» отмечают важные региональные отличия: «Если у среднестатистического россиянина возраст зарплатного максимума приходится на 30-34 года, то не во всех регионах УрФО это так. Так в Курганской области зарплатным максимумом могут похвастаться жители в возрасте 25-29 лет, в ХМАО, Тюменской области и на Ямале – в 35-39 лет, а в Челябинской области – в 40-44 года».