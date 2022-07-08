Президент Путин: Россия самостоятельно обеспечит внутренний рынок основными продуктами

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8 июля 2022, 16:54

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин призвал правительство обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами питания. Об этом Москва обязана позаботиться в первую очередь. Сообщает RT в пятницу, 8 июля.

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряжённая», − считает глава государства.

В связи с острым кризисом на мировом рынке, по мнению президента, Москва в первую очередь обязуется наполнить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов.