Челябинская область может стать лидером страны по роботостроению

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8 июля 2022, 14:24 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Продукция южноуральского завода способствует переходу на новый технологический уклад.

Сегодня, 8 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Во время своего визита глава региона поздравил коллектив с 80-летием предприятия, а также познакомился с инвестиционными проектами компании.

Как отметил директор ЧКПЗ Андрей Гартунг, сейчас у предприятия много заказов в сфере импортозамещения. Компания сфокусировалась на тех, в которых применяются кузнечные технологии. Речь о производстве подшипников и автокомпонентов. Кроме этого, завод реализует проект по производству роботов-манипуляторов.

«Это совершенно новый технологический уклад. Уверен, наш регион будет лидером и в этом направлении», - прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Кстати, в своем производстве завод тоже применяет промышленных роботов.

В завершении визита глава региона пожелал коллективу производственных успехов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.