На Южном Урале планируют отменить транспортный налог для электромобилей

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

8 июля 2022, 10:43 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Власти региона намерены стимулировать развитие этого вида транспорта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил НПО «Электромашина», входящее в состав Госкорпорации «Ростех». На прошедшей недавно выставке ИННОПРОМ предприятие представило свою новую разработку – быстрозарядную электрозаправочную станцию для автомобилей с мощностью в 150 кВт.

Как отметил губернатор, сейчас в России запускаются программы стимулирования производства и установки зарядных станций. Автопром ориентируется на производство электромобилей. В Челябинской области поддерживают эту тенденцию.

«К примеру, даже автозавод «Урал» в Миассе тоже разрабатывает электрический автомобиль. А в конце этого года начнется производство троллейбусов и электробусов в Челябинске на площадке ЧТПЗ группой «Синара»», - прокомментировал Алексей Теклер.

На территории Южного Урала действует 31 зарядная станция. До конца этого года «Электромашина» планирует установить в Челябинске еще две высокоскоростные зарядные станции собственного производства.

По словам Алексея Текслера, на ближайшем заседании Законодательного Собрания планируется обнулить транспортный налог для электромобилей. Также в регионе разворачивается региональная программа субсидирования установок электрозарядных станций.