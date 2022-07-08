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Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

На Южном Урале планируют отменить транспортный налог для электромобилей

, 10:43 Источник: Правительство Челябинской области

На Южном Урале планируют отменить транспортный налог для электромобилей
Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Власти региона намерены стимулировать развитие этого вида транспорта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил НПО «Электромашина», входящее в состав Госкорпорации «Ростех». На прошедшей недавно выставке ИННОПРОМ предприятие представило свою новую разработку – быстрозарядную электрозаправочную станцию для автомобилей с мощностью в 150 кВт.

Как отметил губернатор, сейчас в России запускаются программы стимулирования производства и установки зарядных станций. Автопром ориентируется на производство электромобилей. В Челябинской области поддерживают эту тенденцию.

«К примеру, даже автозавод «Урал» в Миассе тоже разрабатывает электрический автомобиль. А в конце этого года начнется производство троллейбусов и электробусов в Челябинске на площадке ЧТПЗ группой «Синара»», - прокомментировал Алексей Теклер.

На территории Южного Урала действует 31 зарядная станция. До конца этого года «Электромашина» планирует установить в Челябинске еще две высокоскоростные зарядные станции собственного производства.

По словам Алексея Текслера, на ближайшем заседании Законодательного Собрания планируется обнулить транспортный налог для электромобилей. Также в регионе разворачивается региональная программа субсидирования установок электрозарядных станций.

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