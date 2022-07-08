Южноуральцы хранят на счетах более 523 миллиардов рублей

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

8 июля 2022, 09:13 Анна Семенова

Южноуральцы накопили немалую сумму на банковских счетах. Фото: ru.freepik.com

За год объем вкладов подрос на 6%.

Данные на 1 июня 2022 года озвучили в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. Южноуральцы имеют серьезную денежную «подушку», на их счетах дожидаются своего часа 523 миллиарда рублей, еще часть средств находится на эскроу-счетах, с помощью которых вкладываются, например, в недвижимость на стадии строительства. Указанная сумма на 6% больше, чем на тот же период прошлого года.

Специалисты отмечают, что процесс, когда челябинцы в феврале стали массово забирать деньги с вкладов, затормозился довольно быстро, и уже в апреле накопления вновь оказались на счетах. Этому в большой степени поспособствовало увеличение ставок от банков. Южноуральцы предпочитают российский рубль любой другой валюте, объем таких вкладов вырос на 2% с начала года.