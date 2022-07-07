Путин считает эффективными усилия РЖД

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7 июля 2022, 20:03

РЖД, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в четверг. 7 июля, прокомментировал работу Российских железных дорог (РЖД) за последние несколько месяцев.

Как отметил глава государства в своём обращении, «РЖД работают эффективно». Российский перевозчик испытывает сейчас нагрузки в связи с ограничением воздушного трафика на южном направлении, но с честью выполняет все свои функции.

Напомним, 19 мая с инициативой формирования «Поезда помощи Донбассу» выступили Народный фронт и РЖД. В результате в состав вошли 63 брендированных вагона, заполненных гуманитарным грузом, из 60 регионов России.