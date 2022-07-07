Как банки собираются преодолевать дефицит чипов

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7 июля 2022, 19:13 Ульяна Смирнова, деловая журналист ка

Дефицит чипов, который затронул большую часть корпораций на территории России, обозначил новые проблемы и требования к владельцам и гендиректорам организаций. Проблема затронула не только банковские и экономические сферы, но также и сферу развлечений. Глобальная нехватка микросхем в 2020—2022 годах обуславливается тем, что спрос на чипы и схемы превышает предложение, сообщает американское издание Forbs.

Большинство компонентов для банковских карт ранее закупались за границей, поэтому в России и возникла проблема с дефицитом чипов. На конференции по безопасности платежей Paymentsecurity начальник отдела киберкомплаенса банка Ольга Маклашина рассказала об интересном решении, благодаря которому «Сбер» сможет сэкономить до миллиарда рублей в 2022 году. Данное предложение способно решить возникшую проблему и адаптироваться к сегодняшним реалиям.

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты», – рассказала исполнительный директор. Так же, Маклашина отметила, что в процессе «пересаживания» участвуют исключительно не активированные карты, с которых предварительно удаляются все имеющиеся данные. Это решение оценивается как функциональное и не способно навредить персональным данным пользователей, поскольку не авторизованные карты не служили в эксплуатации у пользователей банка.

За месяц на территории Сбербанка накапливается около 375 000 не активированных карт. «Реимплантация» чипов в новые карты позволит дать им «вторую жизнь» и сэкономить 1 млрд руб. Сберу в текущем году. Выгода так же состоит в том, что процесс реплантации для одной карты стоит €1,3, в то время, когда новый чип оценивается в €5.

Как отметила исполнительный директор, сейчас банки испытывают сложности как с логистикой, так и в связи с уходом Visa и Mastercard с российского рынка. В связи с этим, спрос на отечественные карты «Мир» значительно возрос. По данным «Коммерсанта», в марте цены на болванки карт «Мир» превышали €9, однако к июню их стоимость начала сокращаться и остановилась на €7. До начала пандемии, карты стоили по €0,4 за один экземпляр.

Процесс «пересаживания чипов» может сократить финансовые потери организаций в 2022 году и способствовать более комфортной адаптации, не позволив возобновлению дефолта чипов.