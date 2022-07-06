Эксперты ФБА «Экономика сегодня»: нефтегазовые доходы России не позволят доллару серьезно ослабить рубль

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6 июля 2022, 14:00

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Укрепление доллара на мировом рынке отразилось на стоимости нефти, золота и рубля. Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» полагают, что нефтегазовые доходы России не позволят доллару серьезно ослабить рубль.

Стоимость нефти на рынке во вторник, 5 июля, снизилась с 114 долларов за баррель до 104,50 долларов, падение составило восемь процентов. В среду нефть торгуется в диапазоне 105 долларов за баррель.

Серьезное давление на «черное золото» оказывает риск мировой рецессии и повышение ставок мировыми ЦБ ради стабилизации экономической ситуации. Участники рынка опасаются, что спрос на нефть в ближайшие месяцы может снизиться, так как развитые страны находятся на пороге финансового кризиса.

Рубль продолжает активно снижаться к доллару и евро. 5 июля рубль ослаб с 56 до 61,5 единиц за доллар. В среду рубль продолжает дешеветь. Доллар торгуется по 63,5 рубля.

Власти страны не скрывают, что слишком сильный рубль — проблема для российской экономики, при этом страдает бюджет, основной доход которого складывается из налогов на поставки за рубеж. Снижается выручка экспортеров — соответственно, меньше денег в казне. Укрепление на один рубль обходится государству в сумму от 130 до 200 миллиардов. Именно поэтому Минфин начал разговоры об интервенции, которая должна искусственно ослабить рубль и снять нагрузку с финансовой системы РФ. Игроки рынка ожидают заседания Минфина.

Во-первых, в России экспорт продолжает преобладать над импортом: к примеру, в июне 2022 экспортная выручка за продажу энергоресурсов РФ составила 718 млрд рублей, что оказалось в два раза больше показателей за аналогичный период 2021 года. В середине июля стартует налоговый период, что может оказать рублю поддержку.

По расчету экспертов, новым диапазоном рубля стали значения от 56 до 67 единицы за доллар.