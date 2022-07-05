Челябинская область будет развивать новые рынки

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

5 июля 2022, 09:38 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Одно из приоритетных направлений – страны Африки.

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит на этой неделе в Екатеринбурге, состоялась координационная сессия главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона представил результаты внешнеэкономической деятельности Южного Урала. В прошлом году экспорт из Челябинской области вырос на 76%. Этот показатель составил около 7,5 миллиардов долларов, а в целом внешний объем торгового оборота - 11 миллиардов долларов.

Губернатор добавил, что сейчас приоритетом для региона является развитие новых рынков. Он предложил рассмотреть возможность развития торговых связей со странами Африки.