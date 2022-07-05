Южный Урал стал 4-м регионом по эффективности реализации промышленной политики

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5 июля 2022, 09:16 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По итогам 2021 года Челябинская область поднялась на 2 позиции.

Во время международной промышленной выставке ИННОПРОМ был озвучены результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики субъектов РФ. По итогам 2021 года Южный Урал занял в нем четвертую строчку, поднявшись на две позиции.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рейтинг учитывает 5 показателей: Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм», «Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности», «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития», а также «Цифровая трансформация региона». Индекс промышленного производства на Южном Урале в прошлом году составил 107,3%.

Результаты рейтинга прокомментировал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что Челябинская область всегда была занимала верхние строчки рейтинга, однако есть и потенциал для дальнейшего роста.