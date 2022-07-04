Великобритания распространила антироссийские санкции еще на семь физических и юридических лиц

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4 июля 2022, 20:21 Источник: РИА "Новости"

Лондон, https://unsplash.com/photos/iXqTqC-f6jI

Великобритания в понедельник расширила санкции против Российской Федерации, распространив ограничения еще на семь физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте правительства королевства.

Новые рестрикции были введены в отношении дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной, Евгения Глотова, Михаила Синелина, Аэлиты Мамаковой, Юрия Федина и Алены Чугулевой, которые, по утверждению властей Великобритании, связаны с "распространением дезинформации".

Кроме того, санкции были распространены на базирующийся в Турции проект United World International, якобы продвигающий "пророссийскую дезинформацию".