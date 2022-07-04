Великобритания 5 июля введет санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации РФ на Украине

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4 июля 2022, 17:28 Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, https://unsplash.com/photos/vuV25OfnGa8

Во вторник, 5 июня, Великобритания введет новые санкции против Белоруссии за поддержку республикой проведения специальной операции Российской Федерации. Об этом сообщили в британском правительстве.

Подчеркивается, что Лондон принял решение ввести новые экономические, торговые и транспортные рестрикции в отношении Белоруссии, так как режим Александра Лукашенко продолжает активно содействовать якобы "незаконному вторжению" на Украину России.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля текущего года в целях защиты людей, которые в течение восьми лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".