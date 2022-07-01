Новая сторублёвка содержит тайный знак

В конце июня в денежный оборот поступила сторублёвая купюра нового образца. Длительное время дизайн сторублёвки держался в секрете. В ней зашифрован тайный знак. С одной стороны банкноты изображена Спасская башня. Её часы показывают 20 часов 22 минуты. Это год выпуска.
На второй стороне изображён Ржевский мемориал Советскому солдату. Это самый большой памятник в истории новой России. Обновлённая банкнота имеет дополнительные защитные элементы. Например, QR-код. С его помощью можно зайти на сайт Центрального Банка России и подробнее почитать информацию о банкноте. До потребителей купюра дойдёт ещё не скоро. Сначала под неё будут адаптированы банки и банкоматы. Потом начнётся параллельное хождение сторублёвок у граждан.
Новые банкноты заменят постепенно старые - износившиеся. За десять лет старые сторублёвки могут полностью исчезнуть. Они находятся в обращении уже 18 лет. Это слишком большой срок для купюр. Сторублёвка не считается самой ходовой банкнотой. Её доля в обращении составляет всего 16%. При этом их подделывают меньше всего. За прошлый год выявлено всего 30 фальшивок.
В дальнейшем будут обновляться тысячные и пяти тысячные купюры. Их дизайн уже разрабатывается.
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