Заместитель секретаря Совбеза РФ Венедиктов: Европа, вывозя зерно, ставит Украину на грань голода

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30 июня 2022, 10:27 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/w-iVGVdZvt4

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов в четверг, 30 июня, заявил, что страны Европы, вывозя зерно с украинской территории, ставят народ этой страны на грань вымирания.

Александр Венедиктов напомнил, что Запад за чужой счет жил, развивался и воевал, умудряясь на этом фоне обогащаться. Заместитель секретаря Совбеза РФ напомнил о наполеоновском принципе, который заключается в том, что "война должна сама себя кормить". Сейчас, по мнению Венедиктова, происходит именно это. Он уточнил, что европейцы вывозят зерно из Украины, ставя граждан страны на грань голода.

Александр Венедиктов заметил, что в обратном направлении в то же время следуют эшелоны с оружием, которое украинцы должны использовать в интересах США и Евросоюза.