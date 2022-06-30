Минфин предлагает сократить госрасходы и начать покупку юаней и рупий

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 июня 2022, 10:16

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поднимались вопросы спасения экономики. Министр финансов России Антон Силуанов признался, что существующие меры стимулирования импорта оказались слабоэффективными. В ведомстве предложили сократить государственные расходы и начать покупку юаней, рупий. При этом деньги на это в минфине предложили брать с налогов граждан.



В Министерстве экономического развития не согласились с таким предложением. В ведомстве Максима Решетникова полагают, что средства из бюджета на покупку валюты нельзя тратить. Это гарантированно приведёт к углублению проблемы. В свою очередь бизнесмены озабочены потерей доходов. Они заинтересованы в докризисном валютном курсе. Однако в Центральном банке сообщили, что это исключено. Кроме того предприниматели требуют отмены наказания за нарушение валютного контроля.



Бизнесмены считают, что в стране в скором времени настанут драматические события, для преодоления которых потребуются очень серьёзные меры со стороны государства. Часть чиновников считают причиной кризиса сокращением спроса. Противоречия министров и политиков настораживают экспертное сообщество. Отсутствие продуманного плана спасения экономики может привести к её дальнейшему ухудшению. Чиновникам необходимо добиться единства позиции.



