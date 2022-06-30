Замглавы минюста США Монако заявила, что Вашингтон рассчитывает обратить изъятые активы России в пользу Украины

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30 июня 2022, 07:58

Лиза Монако, Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Замглавы американского минюста Лиза Монако заявила, что администрация США надеется, что принимаемые конгрессом меры позволят направить изъятые у российских предпринимателей активы Украине.

Лиза Монако уточнила, что американская сторона намерена добраться до российских активов, в какой бы они ни были форме, чтобы конфисковать их и продать.

Вырученные средства, по словам замглавы минюста США, должны быть предоставлены народу Украины.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценит использование российских активов другими странами как недружественный шаг, на который будет дан ответ.