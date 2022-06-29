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Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

За первый квартал 2022 года южноуральцы потратили по «безналу» 193 миллиарда

, 19:13

За первый квартал 2022 года южноуральцы потратили по «безналу» 193 миллиарда
Безналичная оплата удобна и покупателям, и продавцам. Фото: ru.freepik.com

Всего было зарегистрировано 250 миллионов покупок товаров и услуг.

Цифры приводит пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. За год жители Челябинской области стали больше доверять безналичным расчетам. В первом квартале текущего года операций стало больше на 18%, а объем вырос на треть. Наличные южноуральцы с собой стали носить все реже, а снятие их в банкоматах постепенно уходит в прошлое, по сравнению с 2021 годом подобных операций стало на 10% меньше.

Очень популярны сегодня покупки онлайн. С начала года количество транзакций выросло на 20%, превысив 93 миллиона.

Также прочно входит в жизнь оплата по QR-коду, предприниматели активно осваивают подобную технологию, так как им выгодно совершать переводы по системе быстрых платежей: комиссия банка ниже.

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