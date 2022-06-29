Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Правительство Великобритании опубликовало расширенный санкционный список российских физических и юридических лиц

, 13:49 Источник: Коммерсантъ

Правительство Великобритании опубликовало расширенный санкционный список российских физических и юридических лиц
флаг Великобритании, https://unsplash.com/photos/VweMmg8XMfw

В среду, 29 июня, правительство Великобритании опубликовало расширенный список российских физических и юридических лиц, которые попали под санкции. В реестре значится предприниматель Владимир Потанин.

В расширенном санкционном списке Великобритании также находятся бизнесмен Саид Гуцериев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Кроме того, рестрикции распространились на Московский индустриальный банк, а также на компанию R-Style Softlab, которая разрабатывает банковское программное обеспечение.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram