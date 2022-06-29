Правительство Великобритании опубликовало расширенный санкционный список российских физических и юридических лиц

В среду, 29 июня, правительство Великобритании опубликовало расширенный список российских физических и юридических лиц, которые попали под санкции. В реестре значится предприниматель Владимир Потанин.
В расширенном санкционном списке Великобритании также находятся бизнесмен Саид Гуцериев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Кроме того, рестрикции распространились на Московский индустриальный банк, а также на компанию R-Style Softlab, которая разрабатывает банковское программное обеспечение.