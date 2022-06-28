Президент Шри-Ланки Раджапакса обсудил с послом РФ Материем развитие торговли

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 июня 2022, 12:57 Источник: РИА "Новости"

флаг Шри-Ланки, Lahiru Harshana/ZUMAPRESS.com

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в понедельник, 27 июня, обсудил с послом Российской Федерации Юрием Материем развитие торговли. Об этом лично сообщил ранее сегодня глава страны в Южной Азии.

Готабайя Раджапакса назвал встречу с Юрием Материем продуктивной. В рамках переговоров широко обсуждалось поддержание крепких отношений между Шри-Ланкой и Россией с акцентом на дальнейшее развитие торговых возможностей.

Напомним, вчера министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что в РФ были направлены два министра для переговоров. В частности, чиновники планировали обсудить поставки топлива.