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Президент Шри-Ланки Раджапакса обсудил с послом РФ Материем развитие торговли

, 12:57 Источник: РИА "Новости"

Президент Шри-Ланки Раджапакса обсудил с послом РФ Материем развитие торговли
флаг Шри-Ланки, Lahiru Harshana/ZUMAPRESS.com

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в понедельник, 27 июня, обсудил с послом Российской Федерации Юрием Материем развитие торговли. Об этом лично сообщил ранее сегодня глава страны в Южной Азии.

Готабайя Раджапакса назвал встречу с Юрием Материем продуктивной. В рамках переговоров широко обсуждалось поддержание крепких отношений между Шри-Ланкой и Россией с акцентом на дальнейшее развитие торговых возможностей.

Напомним, вчера министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что в РФ были направлены два министра для переговоров. В частности, чиновники планировали обсудить поставки топлива.

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