В Хабаровске начнут производить запчасти для иностранных двигателей

Аргументы Недели. Хабаровск → Экономика 13+

27 июня 2022, 20:54

В Хабаровске будут производить детали для двигателей тяжелой техники. Местному предприятию предоставили льготный займ для покупки дополнительного высокотехнологичного оборудования по металлообработке - теперь, следуя пути импортозамещения в условиях санкций, хабаровчане самостоятельно будут восполнять нехватку комплектующих для иностранных двигателей.



- Мы работаем на современном оборудовании, которое позволяет произвести запчасти для импортных двигателей, не прибегая к закупкам аналогов иностранных запчастей. Например, недавно под ключ разработали деталь для известной пивоваренной компании. На одной из их установок сломалась деталь, приобретенная за рубежом. Из-за санкций покупка аналогичной ей замены стала невозможной, и они обратились к нам. Мы взялись за работу, а сейчас деталь уже прошла апробацию и совсем скоро будет выпущена, — рассказал главный конструктор предприятия Александр Головцов.



Заказы хабаровчанам уже начали поступать со всего Дальнего Востока. В основном интересуются возможностью получить «соседские» детали компании горнодобывающей отрасли Якутии и Приморья.



- Это первый проект, который был профинансирован по региональной программе Фонда развития промышленности. Мы помогли предприятию в приобретении круглошлифовального станка, который необходим для развития производства. В этом году был одобрен заем на льготных условиях: 20 млн рублей на 5 лет под 3% годовых при софинансировании в 50%. Большая часть уже выплачена. Сейчас ожидается поставка нового оборудования, — прокомментировал директор Фонда развития промышленности края Александр Шаповалов.



Сейчас завод загружен почти на 100%, но компания продолжает искать возможности для расширения. Справедливо будет отметить, что именно санкции вернули спрос на услуги предприятия.

Региональные промышленники могут претендовать на льготную финансовую поддержку в краевом Фонде развития промышленности. Фонд предоставляет займы от 5 до 100 млн рублей по льготной ставке.