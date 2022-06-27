Мировой экономике грозит высокая инфляция

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 июня 2022, 14:15

Фото: globallookpress.com

Аналитики Банка международных расчетов (BIS) предполагают, что во всём мире резко поднимутся цены. Об этом сообщает «АБН».

Поэтому всемирные центробанки должны принять меры по обеспечению финансовой стабильности в своем регионе. Чтобы это выполнить, нужно проводить реформы, которые будут направлены на результат долгосрочного экономического развития.

Инфляция на мировых рынках стала увеличиваться из-за энергетического кризиса в Европе. Повышение цен на топливо отразилось на всей производственной цепочке, вследствие чего спровоцировал рост цен на товары и услуги.