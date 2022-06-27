В России дешевеет всё, в том числе недвижимость

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 июня 2022, 10:21

Из-за снижения розничных цен россияне не спешат делать крупных покупок и вкладывать деньги в какие-либо проекты. Какой смысл приобретать квартиру, которая в дальнейшем может стать ещё дешевле. По опыту США и Японии можно понять, что для выхода из дефляции потребуется несколько лет, а может быть и десятилетий.



Снижение розничных цен наблюдается уже на протяжении последних трёх недель. Традиционно оно происходит и с появлением на полках магазинов собственного урожая. Но в этом году ситуация иная. В условиях западных ограничений наблюдается перепроизводство многих товаров. Кроме того, потребительский спрос в таких условиях стремительно упал.



Отечественные металлурги сообщили о сокращении производства на четверть, а в сфере деревообработки наблюдается падение на треть. В условиях придушенного санкциями внутреннего рынка потреблять готовую продукцию некому.



Стоимость недвижимости также начала снижаться. Падение будет продолжаться и в последующие месяцы. К концу лета цены упадут до показателя начала текущего года. Это порядка 10%.



Цены в этом году немного поднялись только на зерно и производимую из него продукцию. Эксперты данное явление объясняют проникновением в Россию мирового инфляционного процесса. Введённые правительством РФ защитные меры позволили сдержать повышение стоимости продукции на несколько процентов.