В России дешевеет всё, в том числе недвижимость

Из-за снижения розничных цен россияне не спешат делать крупных покупок и вкладывать деньги в какие-либо проекты. Какой смысл приобретать квартиру, которая в дальнейшем может стать ещё дешевле. По опыту США и Японии можно понять, что для выхода из дефляции потребуется несколько лет, а может быть и десятилетий.
Снижение розничных цен наблюдается уже на протяжении последних трёх недель. Традиционно оно происходит и с появлением на полках магазинов собственного урожая. Но в этом году ситуация иная. В условиях западных ограничений наблюдается перепроизводство многих товаров. Кроме того, потребительский спрос в таких условиях стремительно упал.
Отечественные металлурги сообщили о сокращении производства на четверть, а в сфере деревообработки наблюдается падение на треть. В условиях придушенного санкциями внутреннего рынка потреблять готовую продукцию некому.
Стоимость недвижимости также начала снижаться. Падение будет продолжаться и в последующие месяцы. К концу лета цены упадут до показателя начала текущего года. Это порядка 10%.
Цены в этом году немного поднялись только на зерно и производимую из него продукцию. Эксперты данное явление объясняют проникновением в Россию мирового инфляционного процесса. Введённые правительством РФ защитные меры позволили сдержать повышение стоимости продукции на несколько процентов.
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