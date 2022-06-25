Конфликт России и Украины может стать многолетней проблемой для российской экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 июня 2022, 13:17 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Среди возможных сценариев развития событий на Украине не стоит сбрасывать со счетов возможность перехода конфликта в затяжную фазу, которая приведет к нарастающим издержкам для экономики России. Нашей стране противостоит не просто украинская армия и экономика, а гораздо более существенный потенциал коллективного Запада.



По некоторым оценкам Россия тратит на обеспечение спецоперации до миллиарда долларов в день. Украинский Минфин оценил свои траты за месяц боевых действий всего в 10 млрд долларов. Киеву помогают ресурсы всех стран НАТО и других союзников США.



После ударов по украинским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Евросоюз взял на себя топливное обеспечение Украины, и дефицит бензина в стране был ослаблен. Ежедневно на Украину со стороны Евросоюза прибывает более 200 бензовозов. За июнь ЕС поставит в Украину около 600 тыс. т топлива – в 10 раз больше, чем в марте.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия в Украине могут длиться годами, и призвал не прекращать поддержку Киева, даже если цена будет высока из-за подорожания энергоносителей и продовольствия.



В то же время правительство РФ ожидает в следующем году экономический рост и восстановление реальных доходов населения. Однако в случае затягивания конфликта с Украиной, возврат России к докризисным экономическим показателям становится маловероятным.



При этом интересно, что в украинском обществе зреют «победные» настроения. Так, американская компания PR Newswire в начале июня опросила около тысячи украинцев и обнаружила, что более половины респондентов уверены в военных победах Украины над Россией. А успехи РФ на поле боя видят только 6% украинцев. Результаты пропаганды не отменяют того, что украинское общество готово и к затяжному конфликту. А готова ли к этому Россия?



