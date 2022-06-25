ЕС планирует внести в очередной пакет антироссийских санкций золото

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25 июня 2022, 10:47 Источник: Свободная Пресса

Золото, фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look, globallookpress.com

Евросоюз рассматривает золото как очередной объект антироссийских санкций. По информации Reuters, на саммите, который пройдет 23−24 июня, лидеры ЕС объявят о продолжении работы над седьмым пакетом мер.

Согласно Reuters, на саммите 23–24 июня ЕС объявит о разработке седьмого пакета антироссийских санкций, где золото выступает активом, на которого могут быть наложены рестрикции.

Профессор Александр Сафонов в беседе с СП рассказал, что рестрикции могут быть направлены на запрет операций с золотом и другими драгоценными металлами в отношении российских банков. Последствиями такого ряда санкций Сафонов назвал увеличение цен на золото на мировом рынке, увеличение инфляции в мире, запрет на использование золота, как платежного средства в РФ, ограничения в инвестировании страны. Профессор отметил, что на гражданах страны подобные меры Запада не отразятся, однако может возникнуть увеличение цен на импортную продукцию.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что пока о седьмом пакете санкций, в частности о применение ограничительных мер относительно российского золота, известно мало. Также стоит отметить возможность импортировать товар в Швецию, несмотря на решение Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Эксперт подчеркнула, что направления для экспорта золота в страны ОАЭ, Турцию и Китай открыты всегда.

Китай продолжит закупать у РФ слитки для производств и технических нужд. Однако по мнению экономиста Кричевского этот же сплав будет «утекать» в страны Азии.