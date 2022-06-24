Южноуральским предприятиям помогают выстраивать новые кооперационные цепочки

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

24 июня 2022, 14:22 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Эту работу ведет региональный центр импортозамещения.

Состоялось очередное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. В нем принял участие губернатор Алексей Текслер.

В своем выступлении глава региона перечислил главные задачи, стоящие перед властью и бизнесом. Это сохранение рабочих мест, загрузка предприятий, снижение издержек инфляции для населения и хозяйствующих субъектов. На федеральном и региональном уровнях действуют меры поддержки промышленности, на них направлено свыше 42 миллиардов рублей. В Челябинской области открыт Центр импортозамещения, который помогает компаниям выстраивать новые кооперационные цепочки. На специальном портале уже зарегистрировано свыше 350 предприятий из разных регионов России.

«Мы запускаем новые региональные программы, в основном они касаются импортозамещения, - отметил губернатор. - Приняты и активно реализуются первоочередные меры по стабилизации экономики в условиях санкционного давления. Уверен, что наша экономика, благодаря тому, что мы с вами делаем, успешно адаптируется к новым реалиям».

Отдельно Алексей Текслер поблагодарил промышленников за сохранение занятости, несмотря на сложную ситуацию, вызванную внешними санкциями.