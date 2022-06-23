В России создают госфонд драгоценных металлов и камней

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июня 2022, 16:15

Для нужд государства в России может быть создан специальный фонд для хранения драгоценных металлов и камней. Он будет использоваться для поддержки обороноспособности и финансовой стабильности страны. В номенклатуру входят золото, серебро, платина, природные алмазы, драгоценные камни и другие ценности.



Информация о функционировании государственного фонда не разглашается. Он включён в Международные резервы страны, объём которых составляет 594 миллиарда долларов. Речь о создании такого фонда шла ещё в прошлом году. Чиновники Министерства финансов полагают, что резерв может использоваться в случае ЧС. Драгоценности можно очень быстро продать. Редкие металлы могут потребоваться для промышленности.



Госфонд будет находиться под управлением правительства. Оно определит цели использования ресурсов. Сейчас, чтобы продать слитки золота за рубеж, нужно согласование вопроса во многих инстанциях. Кроме того требуется правка государственного бюджета. На это уходит слишком много времени. Наличие Госфонда сократит процедуру реализации активов до нескольких часов. Именно такая оперативность нужна при чрезвычайных ситуациях. При этом золото и драгоценности не могут использоваться для поддержания экономики.



