Аналог ПМЭФ предлагают провести на Южном Урале

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

23 июня 2022, 07:13 Татьяна Михайлова

Фотография - Экспертный клуб (Москва)

Челябинская область должна стать коммуникационной евразийской площадкой.

Участники экспертного клуба медиахолдинга «Гранада Пресс» обсудили итоги прошедшего Петербургского международного экономического форума-2022.

Заметитель губернатора Егор Ковальчук рассказал, каких договоренностей удалось достичь делегации региона во главе с Алексеем Текслером на площадках форума: «С послом республики Беларусь обсудили поставки минских автобусов и возможную в перспективе сборку у нас тракторов МТЗ. Были также интересные и полезные встречи с делегациями Киргизии, Алжира, Туркмении. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Алтайским краем и Удмуртией. Выработаны решения о строительстве «Экотехнопарка» под Миассом и о повышении доступности финансовых услуг АО «Почта Банк»».

«На форуме принято множество решений, - добавил главный редактор сетевого издания «Полит 74» Григорий Макеев. - Например, применимо к Челябинской области губернатор Алексей Текслер подписал ряд важных для региона соглашений о сотрудничестве, таких как создание «Экотехнопарка» на территории Миасского городского округа, повышение доступности финансовых услуг АО «Почта Банк» и многие другие».

По мнению политолога Александра Мельникова, одним из ключевых событий ПМЭФ-2022 стало оглашение результатов инвестиционного рейтинга, подготовленного Агентством стратегических инициатив. «Мы видим, что его в своём выступлении лично прокомментировал Президент России и надо отметить, что Челябинская область по многим критериям находится в десятке лидеров. Это говорит, во-первых, об укреплении позиций Алексея Текслера, во-вторых привлекает интерес к Челябинской области со стороны инвесторов», - прокомментировал эксперт.

Председатель комитета по инновациям и инвестициям Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Колобов предложил провести в Челябинской области форум, подобный ПМЭФ. По мнению эксперта, регион должен стать коммуникационной евразийской площадкой.

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