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Слуцкий заявил, что Москва не будет пока закрывать транзит дальнобойщикам из Литвы

, 17:40

Слуцкий заявил, что Москва не будет пока закрывать транзит дальнобойщикам из Литвы
Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ, Yevgeny Philippov/ Global Look Press

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривают критическую ситуацию с блокадой ЕС Калининградской области, куда закрыли транзит власти Литвы. Об этом сообщает в среду, 22 июня, РБК.

«РФ могла бы закрыть транзит литовским дальнобойщикам, но пока не пойдёт на этот шаг», − такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сегодня стало известно, что на потребителе скажутся ограничения на транзит грузов через Калининградскую область. По словам эксперта по вопросам безопасности Игоря Герасимова, Россия может увеличить поставки морским и воздушным путями.

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