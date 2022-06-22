Минфин: российский золотой запас хранится в России

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22 июня 2022, 13:07

Золотые резервы, Arne Dedert / globallookpress.com

В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что золотые запасы хранятся в России.

В Министерстве также добавили, что они никогда не переводились за рубеж.

По данным агентства Reuters, страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против спецоперации России на территории Украины.

"По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (санкций) является золото", — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось о предложении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене поставок газа по «Северному потоку» за счет снижения температуры в батареях на два градуса. По словам Ляйен, поставки российского газа уже сократились на 30%.