Минфин: российский золотой запас хранится в России

В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что золотые запасы хранятся в России.
В Министерстве также добавили, что они никогда не переводились за рубеж.
По данным агентства Reuters, страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против спецоперации России на территории Украины.
"По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (санкций) является золото", — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось о предложении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене поставок газа по «Северному потоку» за счет снижения температуры в батареях на два градуса. По словам Ляйен, поставки российского газа уже сократились на 30%.