Маск заявил, что рецессия в США настанет неизбежно

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21 июня 2022, 12:36 Источник: ТАСС

Илон Маск, Kim Shiflett, globallookpress.com

Владелец американской компании Tesla, миллиардер Илон Маск выразил мнение, что рецессия в США начнется неизбежно. По словам бизнесмена, экономический спад может возникнуть уже в ближайшее время.

Илон Маск в рамках выступления на Катарском экономическом форуме по видеосвязи, говоря о том, наступит ли рецессия в Соединенных Штатах Америки в обозримой перспективе, подчеркнул, что это скорее произойдет, чем нет.

Ранее сегодня стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп в рамках разговора с представителями СМИ выразил мнение, что экономика страны в настоящий момент уже находится в состоянии рецессии.