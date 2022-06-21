Южноуральским сельхозпредприятиям обнулят ставку ЕСХН

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21 июня 2022, 08:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Мера поддержки будет доступна хозяйствам, сохранившим рабочие места или открывшим новые.

В Челябинской области планируют снизить в два раза ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) – с 6% до 3% - и пролонгировать льготу на период с 2022 по 2024 годы. Для предприятий, за эти два года открывших новые или сохранивших рабочие места, ставка ЕСХН будет обнулена. В связи с тем, что ЕСХН поступает в местные бюджеты, выпадающие доходы компенсируют из регионального бюджета.

С инициативой пролонгировать действие льготы, установленной в 2021 году, выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Законопроект рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на заседании, которое состоится уже на этой неделе, 23 июня.

В правительстве Челябинской области рассчитывают, что льгота поспособствует привлечению кадров в сельскохозяйственную отрасль и позволит укрепить продовольственную безопасность Южного Урала.