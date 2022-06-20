Экономист Маслеников рассказал, что ждет рубль в 2022 году

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20 июня 2022, 16:16

Фото: globallookpress.com

Бюджетное правило помогало держать рубль в определенном диапазоне неэмиссионной стабильности, заявил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, сообщают «АБН».



По прогнозам Минэкономразвития к концу этого года курс доллара достигнет 76,7 рубля.



«В конце месяца прогноз будет пересмотрен. Показатель приблизится к коридору порядка 75 рублей за доллар» - уверен ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. Такого же мнения Центробанк России и правительство.



Только резкое ограничение экспорта могло бы ослабить курс рубля, поэтому из-за дисбаланса экспорта с импортом он укрепился. Что нельзя сказать об импорте, который просел. На курсе валюты отразился и рост на энергоресурсы.

Параллельный импорт и его динамика – один из факторов влияния на курс рубля. По мнению Масленикова, строить новые логистические цепочки потребуется несколько месяцев.



«Дисбаланс будет слабеть, – прогнозирует экономист, – когда произойдет переконфигурация импортных потоков, данные процессы займут порядка полугода».



В июле и августе курс рубля может достичь отметки в 60-65 рублей. Несмотря на то, что импортные ограничения поддерживают курс отечественной валюты, все равно есть риск инфляционного давления.



Эксперт уверяет, что импортозамещение начнет приносить плоды через год-полтора, а пока надо восстанавливать потери, которые есть. Это касается и строительных отраслей, где наблюдается дефицит импорта техники. Китай не может восполнить в нужном объеме нехватку оборудования. Такая же ситуация в экономике.



«Пищепром на 70-80% зависит от импортных поставок в части оборудования, – подчеркнул Маслеников. – Текстильщики зависят от импортного сырья.



Со временем станет ясно, как будут выстраиваться новые бюджетные механизмы, потому что никаких обязательных требований к обязательной продаже валютной выручки Министерство финансов пока не предъявляло.