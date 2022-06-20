Москва вошла в тройку лидеров российских регионов по соотношению зарплат к ценам

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва составили первую тройку рейтинга регионов по индексу социального благополучия, который отражает отношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата за первый квартал 2022 года.
Средняя зарплата на 1 марта в ЯНАО составила 119 510 руб. при стоимости потребительской корзины в 23 705,7 руб. В Москве при зарплате в 114 701 руб. стоимость потребительской корзины — 27 744,3 руб., в Магаданской области — 109 110 руб. и 26 850,3 руб., соответственно.
В топ-10 также вошли Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область.
В начале года средний индекс социального благополучия по всей России снизился на 4% по сравнению с первым кварталом 2021 года (с 2,57 до 2,47).
«Однако это тем не менее существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», — отметили исследователи.
17 июня на Петербургском международном экономическом форуме представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Первое место в рейтинге сохранила Москва, на втором — Татарстан, на третьем — Подмосковье.
«Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась с восьмого места в лидеры — в тройку», — отметил президент Владимир Путин в выступлении на форуме. Он также обратил внимание на регионы с наибольшим прогрессом в рейтинге: Курганская и Ивановская области, Пермский и Алтайский край, а также Ингушетия.
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