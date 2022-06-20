Россияне стали больше тратить денег

Компания «Ромир» провела исследование, которое задалось целью выяснить, сколько жители РФ потратили по итогам второй недели июня текущего года. Оказалось, что в процентном соотношении расходы выросли на 3,8 пункта в сравнении с тем, что было неделей ранее. На 1,9% подросла и стоимость покупки.
Обнародованы были и другие интересные цифры. Например, недельные расходы россиян в сравнении с минувшим годом увеличились на 11,9% (4 894 и 5 477 рублей соответственно). 9,3 процента прибавил и средний чек в магазине (с 627 до 685 рублей).
Специалисты объясняют, что увеличение трат во многом было обусловлено курсом доллара. Когда ситуация на валютном рынке стабилизировалось, то это положительно сказалось и на ценах. Тем не менее наблюдается тенденция экономии среди покупателей, которые отдают предпочтение более дешёвым товарам и услугам.
Если сопоставить ежегодный рост затрат населения (11,9%) и годовые показатели инфляции (примерно 17%), можно сделать вывод о том, что реальная покупательная способность упала на 5 процентов. Впрочем, специалисты говорят о том, что на рост расходов повлияли и праздники.
Эксперты считают, что ныне нет серьёзных предпосылок для снижения цен. Всё, что сейчас происходит на рынке, носит сезонный характер. Кроме того, сказываются и ощутимые проблемы с логистикой.
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