Россияне стали больше тратить денег

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 июня 2022, 10:08

Компания «Ромир» провела исследование, которое задалось целью выяснить, сколько жители РФ потратили по итогам второй недели июня текущего года. Оказалось, что в процентном соотношении расходы выросли на 3,8 пункта в сравнении с тем, что было неделей ранее. На 1,9% подросла и стоимость покупки.



Обнародованы были и другие интересные цифры. Например, недельные расходы россиян в сравнении с минувшим годом увеличились на 11,9% (4 894 и 5 477 рублей соответственно). 9,3 процента прибавил и средний чек в магазине (с 627 до 685 рублей).



Специалисты объясняют, что увеличение трат во многом было обусловлено курсом доллара. Когда ситуация на валютном рынке стабилизировалось, то это положительно сказалось и на ценах. Тем не менее наблюдается тенденция экономии среди покупателей, которые отдают предпочтение более дешёвым товарам и услугам.



Если сопоставить ежегодный рост затрат населения (11,9%) и годовые показатели инфляции (примерно 17%), можно сделать вывод о том, что реальная покупательная способность упала на 5 процентов. Впрочем, специалисты говорят о том, что на рост расходов повлияли и праздники.



Эксперты считают, что ныне нет серьёзных предпосылок для снижения цен. Всё, что сейчас происходит на рынке, носит сезонный характер. Кроме того, сказываются и ощутимые проблемы с логистикой.



