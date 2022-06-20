Жителям Челябинской области доступны 35 тысяч вакансий

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20 июня 2022, 09:52 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Уровень безработицы на Южном Урале снизился до 0,89%.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала экспресс-анализ ситуации на региональном рынке труда. В ведомстве отметили, что главные показатели демонстрируют положительную динамику по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2021 годов.

По данным на 15 июня 2022 года официально безработными числятся чуть более 16 тысяч человек. В 2021 году на учете в центрах занятости состояло практически в 2 раза больше южноуральцев – 30 тысяч, а в 2020 – более 56 тысяч. 15 июня 2022 года уровень безработицы в Челябинской области составил 0,89%, это меньше, чем в аналогичное время 2021 (0,90%) и 2020 (3,03%).

Сейчас жителям региона доступно 35 тысяч вакансий, коэффициент напряженности составляет 0,56. Для сравнения, в июне 2020 года этот показатель доходил до отметки в 2,68.

Напомним, что на Южном Урале реализуется государственная программа по содействию занятости населения.