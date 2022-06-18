Депутат Госдумы Аксаков считает, что соблюдающие законы иностранные банки должны продолжать работать в России

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18 июня 2022, 10:54 Источник: РИА Новости

фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Соблюдающие законы РФ иностранные банки должны продолжать работать в России. Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал инициативу главы ВТБ Андрея Костина ограничить работу иностранных банков в РФ в ответ на санкции.

Аксенов в кулуарах ПМЭФ пояснил, что в России иностранные банки в таком большом количестве, и они не только из недружественных стран. По его словам, если они соблюдают законодательство Р и ничего зловредного не делают, не наносят вред нам, продолжают оказывать финансовые услуги, почему их не оставлять, - передает РИА Новости.

"Я бы, скажем так, не брал за принцип работы - око за око, зуб за зуб. Ничего хорошего мы от этого не получим", - подчеркнул Аксаков. Он также отметил, что доля рынка, которую занимают иностранные банки, ничтожна, и российская экономика много не потеряет, если они уйдут.