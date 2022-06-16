Алексей Миллер: эксплуатацию «Северного потока — 2» можно начать в любой момент

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16 июня 2022, 19:05

Алексей Миллер, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Газопровод «Северный поток — 2» в настоящее время находится под давлением, его можно задействовать, поставлять газ в любой момент. Руководитель корпорации «Газпром» Алексей Миллер сообщил эту информацию участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Миллер поблагодарил европейские регуляторы за то, цены на голубое топливо на мировом рынке сложились высокие цены. «Огромное спасибо», - сказал глава «Газпрома».

«"Северный поток — 2" находится под давлением, и газ можно начать поставлять хоть сейчас» — подчеркнул он. Миллер, комментируя ситуацию с газопроводом, также рассказал, что одна ветка магистрали уже переориентирована на газоснабжение северо-западной части России, и это позволяет Северо-Западному Федеральному округу вести работы по обеспечению ресурсом отдаленных территорий более высокими темпами, - сообщает ФБА «Экономика сегодня»