Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

ФРС США подняла базовую процентную ставку

, 21:37

ФРС США подняла базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75 годовых.
Эксперты отметили, что решение о повышении базовой ставки на 75 пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год до 1,7 процента с 2,8 процента и до 1,7 процента с 2,2 процента в 2023 году. ФРС США повысила прогноз по инфляции до 5,2 процента с 4,3 процента в 2022 году и понизила его до 2,6 процента с 2,7 процента в 2023 году.

ФРС допустила рост процентной ставки в этом году до трех процентов и в будущем году до четырех процентов, - передает РИА Новости.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество

Вооруженные силы Украины в Харькове разместили артиллерию в одной из больниц города

Вооруженные силы Украины в Харькове, разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в городской больнице № 28, находящейся на улице Михаила Гуревича. В среду на вечернем брифинге эту информацию сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Мизинцев также сообщил, что украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады вооружения в госпиталях Одессы и Одесской области. По сведениям Минобороны РФ, в Одессе в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11 на улицах Мариинская и Академика Воробьева, в Одесской области - Доброславе - в корпусах поселковой больницы националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения.