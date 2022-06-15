ФРС США подняла базовую процентную ставку

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15 июня 2022, 21:37

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75 годовых.

Эксперты отметили, что решение о повышении базовой ставки на 75 пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год до 1,7 процента с 2,8 процента и до 1,7 процента с 2,2 процента в 2023 году. ФРС США повысила прогноз по инфляции до 5,2 процента с 4,3 процента в 2022 году и понизила его до 2,6 процента с 2,7 процента в 2023 году.

ФРС допустила рост процентной ставки в этом году до трех процентов и в будущем году до четырех процентов, - передает РИА Новости.