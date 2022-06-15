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15 июня 2022, 16:56

Lino Mirgeler / globallookpress.com

Высокий спрос на российскую нефть в Китае и дефицит энергоресурса в мире поддерживают стоимость «чёрного золота» на рынке. По этой теме рассуждают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Как отмечают специалисты, повышение ключевой ставки ФРС на фоне ускорившейся инфляции может затормозить экономический рост и снизить потребность в сырье.

Стоимость нефти по итогам торгов 14 июня снизилась до 121 доллара за баррель и сегодня находится в том же диапазоне. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Спрос на энергоресурс в мире растет, но игроки рынка отмечают сохранение угрозы дефицита нефти, так как страны ОПЕК и ОПЕК+ не могут нарастить добычу в объеме, который покрывал бы попавшее под эмбарго Евросоюза российское сырье.

Эксперты издания считают, что нефть пока будет находиться в диапазоне от 120 до 135 долларов за баррель.