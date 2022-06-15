В Челябинской области выросло количество потребительских кредитов

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15 июня 2022, 13:46 Анна Семенова

Южноуральцы стали брать больше кредитов. Фото: ru.freepik.com

По сравнению с апрелем в мае цифры увеличились на 24%.

Как сообщает Национальное бюро кредитный историй, тенденция к росту количества потребкредитов зафиксирована и в целом по стране. За май россияне получили 0,74 млн.займов, и это на 26,2% больше, чем за апрель. Однако досанкционных показателей достичь пока не удалось, впрочем, как и уровня прошлого года.

Больше всего денег взаймы у банков взяли москвичи, жители Башкортостана, Краснодара и Татарстана. Меньше всего влезали в долги жители Чувашской республики и Кировской области.

Наибольший скачок по суммам произошел в Краснодарском крае и ХМАО, а также в Ростовской области.

Челябинская область занимает в рейтинге 9 строчку. В мае 2022 года наши земляки оформили 20 669 кредитов, что на 24,1% больше, чем в апреле.

Специалисты объясняют ситуацию частичным восстановлением сегмента потребкредитов: снижается ключевая ставка Банка России, сокращаются рыночные ставки.