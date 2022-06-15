Bloomberg рассказал, что для властей США оказался неожиданным «побочный эффект» санкций

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15 июня 2022, 09:51 Источник: РБК

Белый дом. Фото: White House/globallook.com

После того как в результате санкций из России ушли крупные западные компании, Вашингтон оказался «застигнутым врасплох потенциальными побочными эффектами» рестрикций. Об этом написало в среду агентство Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, в администрации Байдена ряд ее представителей обеспокоены тем, что санкции вместо того, чтобы оказать давление на власти РФ, «усугубляют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность и в большей степени наказывают простых россиян».

В этих условиях, власти США негласно разрешают своим компаниям вести бизнес с Россией. Например, указывает Bloomberg, они «тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений».

Однако, отмечает агентство, при этом Вашингтон не считает свою санкционную политику ошибочной и не намерен снижать санкционное давление на Россию.

Накануне издание The Hill написало, что санкции против российского ядерного топлива могут остановить реакторы на атомных электростанциях в США.