Эксперты обсудили перспективы совместного производства на базе ЧТЗ

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

14 июня 2022, 14:51 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске наладят выпуск востребованной на рынке дорожно-строительной техники.

Как ранее сообщало издание «Аргументы Недели», промышленные предприятия ЧТЗ-УРАЛТРАК и Концерн «Тракторные заводы» открывают совместное производство на базе ПК «Челябинский тракторный завод». Важными условиями соглашения являются сохранение трудового коллектива, социальных гарантий, а также расширение линейки продукции. Эти аспекты обсуждались на встрече представителей предприятий, в которой принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Объединение производственных компетенций, инфраструктурного базиса обеспечит выпуск востребованной отечественной линейки спецтехники», - подчеркнул глава региона.

Старший преподаватель ЮУрГУ Максим Двойненко считает открытие совместного производства важным решением. Оно обусловлено экономической необходимостью и потенциалом развития производства, а также увеличением количества рабочих мест и достижением экономического благополучия рабочих.

«Такое благополучие напрямую влияет на всю инфраструктуру района, города и региона в целом и выражается в росте покупательной способности, появлении спроса на социальные блага и сферу развлечения, - пояснил эксперт. - Приятным моментом для жителей Челябинской области станет и то, что продукция нашего региона будет востребована для промышленности всей Российской Федерации».

Именно поэтому открытие совместного производства находится в фокусе внимания региональной власти. Но интерес к этому нужно формировать и у общественности. По мнению исполнительного директора национального проекта «Сельские школы РФ», руководителя проектов фонда «Институт воспитания строителей страны» Николая Махнева, такие события как расширение линейки продукции должны регулярно освещаться средствами массовой информации. «Формирование у людей веры в способность развития собственного производства невозможно без реальных примеров и практик», - убежден Николай Махнев.