Президент Казахстана Токаев прибудет на Петербургский экономический форум

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13 июня 2022, 09:07

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Kremlin Pool/ Global Look Press

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 17 июня. Информацию сообщает сегодня пресс-служба главы государства.

«17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению (президента РФ) Владимира Путина примет участие в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч», − цитирует ТАСС текст сообщения.